Mel Gibson e Antonella Salvucci | baci appassionati in giro per Roma | FOTO

Paparazzi hanno immortalato l’attore e la donna mentre si trovavano per le vie di Roma, condividendo momenti di intimità durante una passeggiata. Le foto mostrano i due nei pressi di alcuni punti della città, mentre si scambiano baci e si tengono per mano. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti o dai loro rappresentanti riguardo a queste immagini pubblicate sui social e sui media.

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Chi ha paparazzato Mel Gibson e Antonella Salvucci in giro per Roma, tra passeggiate romantiche e baci appassionati. Tra i due ci sono 32 anni di differenza Mel Gibsonin questi giorni si trova in Italia per girareThe Resurrection,il sequel diThe Passion, ma Chi l’ha beccato in atteggiamenti intimi con l’ex modellaAntonella Salvucci. Lui e Antonella Salvucci sono stati paparazzati daChimentre si scambiano baci appassionati ed abbracci in giro per la capitale. La coppia sembra più affiatata che mai e fa passeggiate romantiche al Gianicolo, senza temere di essere fotografati dai paparazzi. A introdurla in quel mondo sarebbe stata soprattutto Darina Pavlova, la potentissima produttrice bulgara e proprie le feste organizzate da Pavlova sono da sempre un crocevia di attori premio Oscar.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mel Gibson e Antonella Salvucci: baci appassionati in giro per Roma | FOTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mel Gibson bacia l’attrice italiana Antonella Salvucci per le strade di Roma (FOTO)Mel Gibson è stato paparazzato durante una romantica serata a Roma insieme ad Antonella Salvucci. Gravina esplode a Pasqua: 3000 turisti e il boom per Mel GibsonGravina ha registrato un incremento significativo dei flussi turistici durante il weekend pasquale del 2026, spinta dall’annuncio delle prossime... Argomenti più discussi: Mel Gibson in Italia per le riprese del suo nuovo film; Mel Gibson e Antonella Salvucci insieme: baci a Roma. Foto; Mel Gibson bacia l’attrice italiana Antonella Salvucci per le strade di Roma FOTO; Mel Gibson bacia l’attrice italiana Antonella Salvucci per le strade di Roma (FOTO). Mel Gibson bacia l’attrice italiana Antonella Salvucci per le strade di Roma (FOTO)Mel Gibson fotografato a Roma con l'attrice Antonella Salvucci: baci e abbracci per le vie della Capitale. Le foto della coppia in tour romantico dalla cena al Fontanone. cinemaserietv.it