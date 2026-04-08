Durante il weekend pasquale del 2026, Gravina ha visto un aumento notevole di visitatori, con circa 3.000 turisti registrati. L’afflusso è stato favorito dall’annuncio delle prossime riprese cinematografiche di Mel Gibson, che ha attirato l’attenzione sulla località. Questo incremento segue un periodo di calo dei visitatori negli anni precedenti, segnando un segno di ripresa per il settore turistico locale.

Gravina ha registrato un incremento significativo dei flussi turistici durante il weekend pasquale del 2026, spinta dall’annuncio delle prossime riprese cinematografiche di Mel Gibson e dal ritorno della fiducia dopo i cali degli anni precedenti. L’afflusso di visitatori è stato particolarmente intenso, con quasi 3000 persone che hanno scelto la città per le festività. Questo volume di presenze ha portato i ristoranti locali a esaurire ogni posto disponibile e ha quasi saturato la capacità ricettiva degli alberghi. Il clima favorevole e le celebrazioni della Settimana Santa hanno contribuito a invertire una tendenza negativa che aveva generato forti discussioni in passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gravina esplode a Pasqua: 3000 turisti e il boom per Mel Gibson

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