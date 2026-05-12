Meghan Markle la giornata speciale con i figli e mamma Doria a Disneyland

Da dilei.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meghan Markle ha pubblicato su Instagram alcune foto che ritraggono una giornata trascorsa in famiglia a Disneyland, il parco situato ad Anaheim in California. La duchessa ha mostrato momenti con i figli e la madre Doria durante l’uscita nel parco di divertimenti, senza fornire ulteriori dettagli o commenti sulla visita. Questa condivisione ha suscitato attenzione tra i follower per le immagini pubblicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Meghan Markle ha condiviso su Instagram una serie di foto che raccontano una giornata in famiglia a Disneyland, il parco di Anaheim in California. Con lei presenti il Principe Harry, i piccoli Archie e Lilibet, e la madre Doria Ragland. La visita sarebbe stata organizzata per festeggiare insieme i compleanni dei bambini – Archie ha compiuto sette anni, Lilibet ne compie cinque a giugno – e prolungare allo stesso tempo i festeggiamenti per la Festa della Mamma. Archie, Lilibet e nonna Doria: la famiglia Sussex a Disneyland. Le immagini pubblicate da Meghan Markle mostrano una giornata spensierata: nel primo scatto bacia la madre sulla guancia, ed entrambe indossano le classiche orecchie di Topolino, sullo sfondo Archie e Lilibet giocano con i palloncini.🔗 Leggi su Dilei.it

meghan markle la giornata speciale con i figli e mamma doria a disneyland
© Dilei.it - Meghan Markle, la giornata speciale con i figli e mamma Doria a Disneyland
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Gita in famiglia per Harry e Meghan: ecco i Sussex a Disneyland con i figli Archie e Lilibet e nonna Doria. Il video di Amica.itGita in famiglia per i Sussex, che si sono ritrovati tutti insieme a Disneyland Harry, Meghan, i figli Archie e Lily e nonna Doria, mamma della...

Meghan Markle, che per la festa della mamma ha creato due candele ispirate ai suoi figliInsieme - tra gli altri articoli -, ad una elegante scatola di cioccolatini a base di cioccolato al caramello con granelli di fiori di calendula, la...

Argomenti più discussi: Meghan Markle posta una foto inedita del principe Harry con il figlio Archie, che compie 7 anni; Re Carlo, Meghan Markle pronta a riconciliarsi con lui. Lo incontrerà in Inghilterra; Meghan Markle festeggia i 7 anni del figlio Archie pubblicando due nuove foto del principino; Meghan Markle fa tremare il Palazzo: sta scrivendo un memoir con appunti, diari e note vocali raccolti dal 2020.

meghan markle meghan markle la giornataMeghan Markle, la giornata speciale con i figli a Disneyland e mamma DoriaMeghan Markle ha raccontato la giornata speciale a Disneyland con Harry, i figli Archie e Lilibet e mamma Doria ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web