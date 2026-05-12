Meghan Markle la giornata speciale con i figli e mamma Doria a Disneyland
Meghan Markle ha pubblicato su Instagram alcune foto che ritraggono una giornata trascorsa in famiglia a Disneyland, il parco situato ad Anaheim in California. La duchessa ha mostrato momenti con i figli e la madre Doria durante l’uscita nel parco di divertimenti, senza fornire ulteriori dettagli o commenti sulla visita. Questa condivisione ha suscitato attenzione tra i follower per le immagini pubblicate.
Meghan Markle ha condiviso su Instagram una serie di foto che raccontano una giornata in famiglia a Disneyland, il parco di Anaheim in California. Con lei presenti il Principe Harry, i piccoli Archie e Lilibet, e la madre Doria Ragland. La visita sarebbe stata organizzata per festeggiare insieme i compleanni dei bambini – Archie ha compiuto sette anni, Lilibet ne compie cinque a giugno – e prolungare allo stesso tempo i festeggiamenti per la Festa della Mamma. Archie, Lilibet e nonna Doria: la famiglia Sussex a Disneyland. Le immagini pubblicate da Meghan Markle mostrano una giornata spensierata: nel primo scatto bacia la madre sulla guancia, ed entrambe indossano le classiche orecchie di Topolino, sullo sfondo Archie e Lilibet giocano con i palloncini.🔗 Leggi su Dilei.it
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