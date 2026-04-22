Per la festa della mamma, una duchessa ha lanciato una collezione speciale di candele. Le due novità sono disponibili dal 22 aprile sul sito dedicato e sono ispirate ai giorni di nascita dei suoi figli. Le candele sono state create per celebrare i figli di questa figura pubblica e rappresentano un omaggio personale alla festa.

Insieme - tra gli altri articoli -, ad una elegante scatola di cioccolatini a base di cioccolato al caramello con granelli di fiori di calendula, la moglie di Harry, per questa speciale ricorrenza, ha pensato di ampliare la collezione di candele con due nuove proposte speciali ispirate nientemeno che ai propri due figli: Archie e Lilibet. La prima, la candela No. 506, è quella dedicata al primogenito Archie. Il numero non è certo casuale visto che richiama proprio la data del suo compleanno, ovvero il 6 maggio. Nel comunicato ufficiale diffuso da As ever, la candela viene indicata come Signature Candle No.506 - May 6th - Prince Archie of...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meghan Markle, che per la festa della mamma ha creato due candele ispirate ai suoi figli

Prince Archie and Princess Lilibet of Sussex inspired the latest As Ever products for Mother’s Day

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