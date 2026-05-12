Megan Gale torna in tv ma arriva la diffida di Fastweb | caos sullo spot Iliad

Megan Gale è tornata in televisione con una nuova campagna pubblicitaria, ma il suo ritorno ha generato una richiesta di diffida da parte di Fastweb. La questione riguarda uno spot promozionale di Iliad, che ha provocato un acceso dibattito tra le aziende del settore delle telecomunicazioni. La disputa legale riguarda questioni di utilizzo di immagini e diritti pubblicitari, portando a un evidente caos nel mercato pubblicitario delle telecomunicazioni italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui