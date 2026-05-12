Megan Gale torna in tv ma arriva la diffida di Fastweb | caos sullo spot Iliad
Megan Gale è tornata in televisione con una nuova campagna pubblicitaria, ma il suo ritorno ha generato una richiesta di diffida da parte di Fastweb. La questione riguarda uno spot promozionale di Iliad, che ha provocato un acceso dibattito tra le aziende del settore delle telecomunicazioni. La disputa legale riguarda questioni di utilizzo di immagini e diritti pubblicitari, portando a un evidente caos nel mercato pubblicitario delle telecomunicazioni italiane.
Il ritorno di Megan Gale nella pubblicità italiana ha innescato uno scontro legale senza precedenti nel mercato delle telecomunicazioni. Il 7 maggio, Fastweb, agendo anche come licenziataria del marchio Vodafone, ha inviato una formale diffida a Iliad chiedendo l’immediata sospensione della nuova campagna pubblicitaria che vede protagonista la modella australiana. Un ultimatum secco: ritirare tutto entro 24 ore o prepararsi a una battaglia nelle sedi competenti. La vicenda non riguarda semplicemente la scelta di una testimonial: al centro della contestazione c’è l’intera impostazione dello spot, che secondo i legali di Fastweb rappresenterebbe un tentativo di agganciamento alla notorietà storica del marchio Vodafone.🔗 Leggi su Screenworld.it
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