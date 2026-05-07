Effetto newstalgia | torna Megan Gale ma ha cambiato gestore E scoppia lo scontro tra Iliad e Fastweb

Questa settimana, lo spot televisivo ha attirato molta attenzione, dividendo il pubblico tra chi lo definisce una trovata di marketing e chi lo considera una semplice trovata pubblicitaria. La protagonista, nota per essere tornata in tv, ha cambiato gestore telefonico, scatenando un confronto tra le due aziende coinvolte. La pubblicità ha generato discussioni su social media e tra gli addetti ai lavori, diventando uno dei temi principali nel settore pubblicitario.

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Qualcuno la chiama “newstalgia“, qualcun altro semplicemente “genialata“: che siate degli esperti di marketing o dei semplici spettatori tv, lo spot tv più discusso della settimana non può avervi lasciati indifferenti. Dopo quasi vent’anni sugli schermi di tutta Italia è tornata Megan Gale, oggi 51enne. Stessa chioma bruna, stesso colore del vestito, diverso marchio da pubblicizzare. Ed è proprio questo ad aver creato il caso: Fastweb (che un tempo era Vodafone) non ha gradito che la sua ex testimonial sia passata a Iliad. Ma proprio su questo “passaggio” si gioca tutto il messaggio pubblicitario. I vertici di Fastweb hanno inviato...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Megan Gale torna in Italia: la nuova sfida di Iliad per il mercato? Cosa scoprirai Chi è l'attrice internazionale scelta per la nuova strategia di Iliad? Come cambierà il mercato con l'offerta da 170 Giga a 7,99... Megan Gale torna negli spot telefonici: dalla Vodafone anni 2000 a iliad: ‘Poche cose sono per sempre’Il volto iconico delle pubblicità Omnitel torna in tv: nostalgia e strategia dietro la nuova campagna C’è un ritorno che parla direttamente alla... Contenuti utili per approfondire Megan Gale torna protagonista sul grande schermo in Italia con iliadLa modella e attrice australiana, icona della pubblicità anni Duemila, torna in Italia con una nuova campagna iliad che gioca sul concetto di per sempre e sul valore delle promesse mantenute ... skuola.net Megan Gale torna con una pubblicità telefonica: l'offerta Iliad imperdibileOfferta incredibile di Iliad, che gioca con l'effetto nostalgia: ecco il gran ritorno di Megan Gale nel mondo della telefonia ... libero.it