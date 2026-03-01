Papa Leone XIV attesa alla parrocchia Quarticciolo | La sua visita porta speranza

Papa Leone XIV ha fatto visita alla parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo nel quartiere Quarticciolo di Roma, la sua terza visita pastorale. La presenza del Papa è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, che si è raccolta per ascoltare il suo discorso e partecipare alle celebrazioni. L’evento ha attirato numerosi fedeli desiderosi di incontrarlo e condividere questo momento speciale.

Attesa alla parrocchia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo a Roma, dove Papa Leone XIV oggi compie la sua terza visita pastorale. Nel cortile dell’oratorio è stato preparato uno striscione di benvenuto. All’esterno, tra i fedeli in attesa, si notano anche i bambini della scuola dell’infanzia dell’Incoronata. “Il Papa porta speranza alle nuove generazioni del quartiere”, ha detto una suora che accompagna i piccoli, che indossano un cappellino azzurro e hanno bandierine con i colori del Vaticano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, attesa alla parrocchia Quarticciolo: "La sua visita porta speranza" Oggi Papa Leone XIV a Ostia, è la sua prima visita in una parrocchia romana(Adnkronos) – Oggi è attesa la prima visita di papa Leone in una parrocchia romana: è Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido la prima a ricevere la... Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioLa parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma attende l’arrivo di Papa Leone XIV, che questa mattina compirà una visita pastorale, la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Papa Leone. Temi più discussi: Papa Leone XIV al Meeting 2026; Il Papa nella parrocchia del Quarticciolo, speranza in un territorio fragile; RMG – Le tante voci dell’attesa: la comunità del Sacro Cuore si prepara ad accogliere Papa Leone XIV - ANS; Leone XIV, il terzo Papa a visitare il Quarticciolo. Papa Leone XIV, l'arrivo al quartiere Quarticciolo di RomaPapa Leone XIV è arrivato nel quartiere romano di Quarticciolo, dove oggi pomeriggio condurrà la sua terza visita pastorale. Decine le persone in attesa, che ... lapresse.it Papa Leone XIV, attesa alla parrocchia Quarticciolo: La sua visita porta speranza(LaPresse) Attesa alla parrocchia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo a Roma, dove Papa Leone XIV oggi compie la sua ... stream24.ilsole24ore.com "Fermare la spirale di violenza", è l'appello di #PapaLeone che esprime tutta la sua preoccupazione per ciò che sta accadendo in #Medioriente - facebook.com facebook Dopo l'esplosione della crisi in #Iran, arriva l'appello di #Papa Leone XIV. “La stabilità e la pace – ha detto all'angelus - non si costruiscono con le minacce reciproche e con le armi" x.com