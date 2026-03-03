Papa Leone XIV al Meeting di Rimini | l’incontro il 22 agosto 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II

Il Papa Leone XIV parteciperà alla prossima edizione del Meeting di Rimini, secondo quanto annunciato dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. L’evento si terrà il 22 agosto, a 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II. L’iniziativa coinvolge numerosi partecipanti e rappresenta un momento di incontro tra diverse realtà religiose e civili.

Papa Leone XIV oggi al Quarticciolo, periferia difficile di RomaUna giornata speciale per il Quarticciolo, periferia est della Capitale, che oggi accoglie Papa Leone XIV nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. Si tratta della terza delle ... rainews.it

Il pontefice al Quarticciolo accolto dalla folla: Daje Papa Leone, sei un grandeStriscioni di benvenuto nel cortile dell’oratorio per celebrare la visita del Papa. Il Santo Padre ha lanciato messaggi contro la guerra e l’uso degli stupefacenti ... romatoday.it

papa Leone XIV oggi, sullo studio della teologia x.com

Vatican News. . Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran. Per la prima volta è stato attaccato anche il Libano. La Repubblica islamica ha risposto lanciando missili e droni contro Israele. Ieri anche l’appello di Papa Leone XIV dopo l’Angelus in cui ha - facebook.com facebook