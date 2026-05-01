? Cosa sapere Lidl presenta a Roma il quarto anno del progetto di apprendistato Lidl 2 your career.. Il programma punta a raggiungere 1.000 punti vendita formando 189 giovani tramite ITS Academy.. A Roma, presso il MoMeC, è stato presentato il quarto anno del progetto Lidl 2 your career, un’iniziativa che punta a colmare il divario tra formazione e mercato del lavoro attraverso un modello di apprendistato biennale per giovani tra i 18 e i 29 anni. L’incontro, avvenuto in occasione della tavola rotonda dedicata al capitale umano nel settore della grande distribuzione organizzata e al successo del modello aziendale, ha illustrato le modalità con cui l’azienda intende gestire la propria espansione nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lidl punta sui giovani: apprendistato e diploma per il futuro

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