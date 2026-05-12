Mediolanum presenta le sue strategie future durante una convention a Torino, con un focus sulla volontà di distinguersi nel settore. Il fondatore, Ennio Doris, ha avviato un percorso che continua attraverso i programmi e le iniziative attuali. In questa occasione, si è parlato di obiettivi e di come l'azienda intenda posizionarsi nel mercato, sottolineando l'importanza di differenziarsi rispetto ai concorrenti.

dall’inviato Sandro Neri Più che uno slogan, è la sintesi di un intero percorso. Quello avviato dal fondatore Ennio Doris e quello che prosegue a partire dai programmi e dalle iniziative lanciate alla conventon in corso a Torino. All’insegna del " BeDifferent " (siate differenti) Banca Mediolanum ha riunito i Family Banker e la sua community (oltre 6.000 spettatori tra consulenti e dipendenti italiani e esteri, ospiti istituzionali, partner, analisti finanziari e giornalisti) per alzare il velo sulle nuove strategie. A partire dall’attenzione ai più giovani, fino all’implementazione dell’ intelligenza artificiale. Il tutto, prerò, in linea con un’impronta che è la stessa degli inizi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mediolanum disegna il suo futuro. Doris: "La chiave è distinguersi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La scuola disegna il suo futuro, il calendario 2026-2027 tra date e solidarietà

Leggi anche: Putignano disegna il suo futuro: dai cittadini quattro progetti per il nuovo volto della città