A Putignano i cittadini hanno presentato quattro progetti destinati a trasformare il volto della città. Questi interventi sono stati consegnati all’amministrazione comunale come parte di un’iniziativa che coinvolge attivamente la comunità nelle decisioni sul futuro locale. La lista dei progetti rappresenta una proposta concreta di modifiche da attuare nel prossimo periodo.

Si è concluso il percorso partecipativo 'Co-Crea Putignano'. Tra le proposte: un hub per l'impresa, tutoraggio tra giovani e la 'Banca del Tempo' per sconfiggere la solitudine Non semplici suggerimenti, ma una vera e propria ‘agenda politica’ scritta dai cittadini per l’amministrazione comunale. Si è concluso ieri sera, con un evento nella Sala Consiliare di Putignano il progetto ‘Co-Crea Putignano’, il percorso partecipativo promosso dalla Cooperativa Sociale Kaleidos (aderente al consorzio Oltre) insieme al Comune e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso ‘Puglia Partecipa’. A tirare le somme di settimane di incontri e confronti sono stati i protagonisti dei quattro tavoli tematici. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Putignano disegna il suo futuro: dai cittadini quattro progetti per il nuovo volto della città

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