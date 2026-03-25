La Giunta regionale della Puglia ha annunciato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, pianificando le date di inizio e fine delle attività didattiche. La decisione mira a offrire un quadro stabile per le famiglie e le scuole, con attenzione anche alla solidarietà tra le diverse realtà coinvolte. La comunicazione ufficiale consente di anticipare le preparazioni e le programmazioni per il nuovo anno scolastico.

Il nuovo anno prenderà il via il 17 settembre. Insieme alle date ufficiali, la Regione Puglia lancia un contest creativo che invita gli studenti a riflettere sul valore del dono ARI – La Giunta regionale della Puglia, muovendosi in anticipo per garantire una programmazione serena alle famiglie e alle istituzioni, ha ufficializzato il nuovo calendario scolastico per l’annualità 2026-2027. Per la maggior parte degli istituti di ogni ordine e grado, la prima campanella suonerà il 17 settembre 2026. Sebbene le singole scuole possano decidere, nella propria autonomia, di anticipare l’apertura, il termine delle lezioni è fissato per l’8 giugno 2027. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - La scuola disegna il suo futuro, il calendario 2026-2027 tra date e solidarietà

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