Mediolanum a Torino | l’IA potenzia il modello dei Family Banker

A Torino, Mediolanum introduce l’uso dell’intelligenza artificiale nel modello dei Family Banker, con l’obiettivo di migliorare il servizio ai clienti. La tecnologia sarà utilizzata per supportare i consulenti umani, senza sostituirli. Si continuerà a valorizzare l’empatia e l’esperienza personale nelle decisioni finanziarie più complesse, mantenendo il ruolo centrale dell’interazione umana.

? Punti chiave Come farà l'intelligenza artificiale a non sostituire il consulente umano?. Perché l'empatia resta fondamentale nelle decisioni finanziarie più complesse?. Cosa prevede il nuovo conto corrente dedicato agli adolescenti?. Come potrà la Fondazione raggiungere i 500.000 bambini beneficiari?.? In Breve Quota 18% raccolta netta e 17% gestione patrimoniale nel primo trimestre.. Sara Doris guida Fondazione Mediolanum con 57,5 milioni euro stanziati dal 2005.. Nuovo conto corrente dedicato ad adolescenti tra i 12 e i 17 anni.. Obiettivo Fondazione raggiungere 500.000 beneficiari dopo i 320.000 già assistiti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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