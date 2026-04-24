Palermo il nuovo modello Family Office | guida ai grandi capitali

A Palermo, il 27 aprile, presso Villa Igiea, sarà presentato il nuovo modello di Family Office da parte di Banca Mediolanum. L'evento introduce in Sicilia un approccio multispecialistico dedicato alla gestione di grandi patrimoni, offrendo servizi dedicati a clienti con patrimoni elevati. La presentazione mira a illustrare le caratteristiche e le potenzialità di questa soluzione finanziaria rivolta a chi possiede ingenti risorse patrimoniali.

? Cosa sapere Banca Mediolanum presenta il modello Family Office a Villa Igiea il 27 aprile.. L'iniziativa introduce in Sicilia competenze multispecialistiche per la gestione dei grandi patrimoni.. Lunedì 27 aprile alle ore 19:00, Villa Igiea a Palermo ospiterà l’incontro dedicato ai grandi patrimoni intitolato Grandi patrimoni valore crescita protezione e continuità, organizzato da Alessandro Orciani per Banca Mediolanum. L’evento, che si terrà nella prestigiosa cornice di Salita Belmonte 43, mira a introdurre nel tessuto economico siciliano il modello del Family Office. Si tratta di una struttura specialistica nata a Milano e studiata presso l’università Bocconi, pensata per supportare la gestione delle ricchezze di imprenditori e famiglie con patrimoni rilevanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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