La riorganizzazione della gestione di un importante istituto bancario si è conclusa con la creazione dei nuovi comitati di governance. Ora, l'attenzione si sposta sull'integrazione con un’altra grande banca, un processo che coinvolge le strutture di entrambe le realtà. La fase di definizione si è conclusa, e si passa alla fase operativa dell’unione tra le due entità, con obiettivi di rafforzamento e sviluppo del gruppo.

di Marco Principini Chiuso il cantiere della nuova governance di Mps con la formazione dei comitati endoconsiliari, all’interno dei quali viene fatto un po’ di spazio alle minoranze uscite sconfitte dall’assemblea che a metà aprile ha visto prevalere la lista di Plt Holding e restituito le redini della banca a Luigi Lovaglio. Il cda dell’istituto senese, alla sua seconda riunione, ha nominato i comitati rischi e sostenibilità, remunerazione, parti correlate, It e digitalizzazione e integrato il comitato nomine. La maggioranza degli organismi è stata assegnata agli otto consiglieri eletti nelle fila di Plt Holding mentre un componente per ogni comitato è stato assegnato alla lista del board, con l’eccezione del comitato rischi all’interno del quale sono entrati sia un esponente della lista del cda che di Assogestioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mps, chiuso il cantiere della gestione. Ora l’integrazione con Mediobanca

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