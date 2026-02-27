Il Monte dei Paschi di Siena ha presentato un nuovo piano di integrazione con Mediobanca, provocando un calo del titolo in Borsa. La decisione ha coinvolto anche Mediobanca, acquisita lo scorso anno, e ha riacceso le discussioni sul ruolo del governo nel settore bancario. La reazione del mercato ha portato a una significativa perdita di valore delle azioni delle due istituzioni.

Il nuovo piano industriale del Monte dei Paschi di Siena non convince il mercato e affonda il titolo in Borsa, trascinando con sé anche Mediobanca, acquisita la scorsa estate, e riaccendendo le polemiche politiche sul ruolo del governo nel risiko bancario. La banca senese ha chiuso la seduta in calo del 6,76%, dopo la presentazione in mattinata della strategia 2026-2030, mentre Piazzetta Cuccia ha lasciato sul terreno il 6,24%. Un ribasso che, secondo gli operatori, riflette aspettative molto elevate e una certa delusione sui target indicati dal piano. La flessione si è accentuata dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia...

Mps annuncia il piano di integrazione con Mediobanca e crolla in Borsa. Meloni: "Finito il ruolo del governo"

Leggi anche: Mps delibera il delisting di Mediobanca con la piena integrazione

Meloni: "Il ruolo del governo in Mps è terminato"La premier Giorgia Meloni, intervistata da Bloomberg, ha affermato che in Montepaschi "il ruolo del governo è terminato".

