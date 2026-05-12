Mediobanca batte le stime L' utile avanza a due cifre

Mediobanca ha annunciato risultati finanziari positivi nel primo trimestre del 2026, con un utile che è cresciuto a due cifre e ha superato le previsioni degli analisti. La banca ha registrato una tenuta dei conti, nonostante le condizioni di mercato siano risultate difficili. Questa performance si allinea con quella della controllante Mps, che ha riportato dati analoghi nello stesso periodo.

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Mediobanca ha chiuso il primo trimestre 2026 (allineato alla controllante Mps) con conti in sostanziale tenuta e superiori alle attese nonostante un mercato difficile. È il primo quarter pienamente gestito dal nuovo ad Alessandro Melzi d'Eril che sta guidando l'integrazione con Rocca Salimbeni. Il gruppo di Piazzetta Cuccia ha chiuso i tre mesi a marzo con un utile netto consolidato di 322,7 milioni di euro, in lieve calo su base annua (-3,4%), penalizzato però soprattutto dall'aumento della pressione fiscale e da componenti non ricorrenti per circa 23 milioni. Il risultato operativo lordo, però, è salito a 552 milioni (+14% congiunturale e +4% tendenziale), mentre i ricavi hanno raggiunto 938,6 milioni (+3,1% annuo).🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mediobanca batte le stime. L'utile avanza a due cifre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nissan, rivede le stime, atteso utile operativo per 50 miliardi di yenLa giapponese Nissan Motor prevede di chiudere l'anno fiscale 2025 (concluso il 31 marzo 2026) con una perdita limitata a 550 miliardi di yen (contro... Leggi anche: Bmw batte le stime e punta a compensazione per dazi Usa