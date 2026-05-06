Bmw batte le stime e punta a compensazione per dazi Usa

Bmw ha registrato risultati finanziari nel primo trimestre superiori alle previsioni, grazie a un margine auto più elevato del previsto. La casa automobilistica ha confermato le stime per il 2026, nonostante le tensioni geopolitiche e i dazi statunitensi e cinesi abbiano influenzato il settore. In risposta, l’azienda ha annunciato piani per compensare gli effetti dei dazi negli Stati Uniti. In Borsa, le azioni della società sono salite dopo l’annuncio dei risultati.

Milano, 6 mag. (askanews) – Bmw festeggia in Borsa dopo i conti del primo trimestre, sostenuta da un margine auto migliore delle attese e dalla conferma della guidance 2026, nonostante dazi Usa, Cina e tensioni geopolitiche. Il gruppo si attende un secondo semestre più forte con il roll-out dei modelli Neue Klasse. Il titolo ha chiuso in rialzo del 5,4%, meglio del Dax (+2,2%) e dell’indice Euro Stoxx di settore (+4%). Bmw ha chiuso il trimestre con ricavi in calo dell’8,1% a 31 miliardi di euro e utile netto a 1,67 miliardi (-23,1%). Nell’Automotive i ricavi sono scesi del 7% a 27,1 miliardi, l’Ebit è calato del 33,5% a 1,34 miliardi, e il margine al 5%, dal 6,9%, restando al centro della guidance annua 4-6%.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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