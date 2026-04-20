Fumogeni durante Ancona-Chieti pugno duro del Questore | denuncia e daspo di un anno per tre tifosi

Durante la partita tra Ancona e Chieti dello scorso febbraio, alcuni tifosi sono stati protagonisti di comportamenti non autorizzati, tra cui il lancio di fumogeni. In risposta a quegli episodi, il Questore di Ancona ha deciso di adottare misure restrittive, emettendo tre divieti di ritorno per un anno nei confronti di altrettanti supporter. Queste azioni sono state motivate dall’uso di sostanze e comportamenti che hanno disturbato l’ordine pubblico nello stadio.

ANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso tre D.a.s.p.o. sportivi nei confronti di altrettanti tifosi dell'Ancona, a seguito dell’incontro per il campionato di serie D Ancona-Chieti, disputatosi lo scorso mese di febbraio presso lo stadio Del Conero. Nel corso della partita, all’interno del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Lanciano fumogeni e petardi in campo durante una partita allo stadio di Trapani, Daspo per tre titosiTre tifosi sono stati raggiunti dai provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) su decisione del Questore di Trapani... Calcio, violenze in campo e fumogeni sugli spalti: il questore dispone cinque DaspoProvvedimenti fino a tre anni per un dirigente sportivo e per quattro tifosi coinvolti in episodi distinti tra aggressioni all’arbitro e accensione... Una raccolta di contenuti Si parla di: Ancona vs Fermana: Risultato in Diretta Streaming Serie D > Girone F 2024-2025. Fumogeni in curva, scatta il Daspo per tre tifosiIl Questore ha emesso tre provvedimenti di D.A.S.P.O. nei confronti di altrettanti tifosi dell’Ancona, in relazione ai fatti avvenuti durante la partita di Serie D tra Ancona e Chieti, disputata lo ... youtvrs.it Ancona, occhi puntati sulla difesa. Arriva un Chieti ferito: attenzioneLa partita con il Chieti si avvicina e l’Ancona si prepara ad affrontare la sfida con un Toni Markic in più in gruppo. Il difensore presentato mercoledì sera comincerà ad allenarsi coi compagni lunedì ... ilrestodelcarlino.it