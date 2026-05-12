Media Monitoring e AI | ecco uno studio dell' Università di Salerno

Ogni giorno, nelle aziende di tutto il mondo, un compito ricorrente è monitorare cosa viene scritto o detto riguardo alla propria attività. Uno studio condotto dall’Università di Salerno si concentra sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore del media monitoring, analizzando come le tecnologie digitali aiutino le imprese a raccogliere e analizzare le informazioni pubbliche. La ricerca evidenzia il ruolo crescente di strumenti automatizzati nella gestione delle comunicazioni aziendali.

Ogni mattina, in migliaia di aziende, qualcuno deve rispondere a una domanda solo in apparenza semplice: “Cosa si dice di noi?”. Le fonti da controllare sono decine: quotidiani, testate online, radio, televisione, podcast, social media. I dati sono sparsi tra piattaforme diverse, spesso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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