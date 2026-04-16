Volpi e uccelli sentinelle contro i super-batteri | ecco cosa dice uno studio dell' Università di Parma

Uno studio condotto dall’Università di Parma analizza il ruolo di alcune specie selvatiche come sentinelle contro i super-batteri. Nel 2024, circa il 40% degli italiani ha ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici, con una maggiore incidenza tra i bambini fino a quattro anni e gli anziani sopra gli 85 anni. I dati evidenziano l’ampio utilizzo di antibiotici nel Paese e il coinvolgimento di animali selvatici nello studio sugli antibiotici.

Nel 2024 quasi 4 italiani su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici, con una prevalenza nei primi quattro anni di vita e negli over 85. Ma se i dati dell'ultimo Rapporto Aifa sull’uso degli antibiotici in Italia confermano un utilizzo più elevato di questi farmaci rispetto alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

I lupi hanno paura degli esseri umani? Ecco cosa dice uno studio, la cui prima autrice è una ricercatrice dell’Università di ParmaE' stato appena pubblicato dalla rivista scientifica PNAS, Martina Lazzaroni fa parte del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della...

Antibiotici e superbatteri, volpi e uccelli ‘sentinelle’ per l’uomo e l’ambienteNel 2024 quasi 4 italiani su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici, con una prevalenza nei primi quattro anni di vita e negli over...