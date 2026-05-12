McDonald' s Casa Ronald e Banco alimentare dell' Umbria insieme per donare pasti caldi e sorrisi

Un pasto caldo accompagnato da un sorriso a chi è in difficoltà. In Provincia di Perugia McDonald's Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare dell’Umbria hanno donato 360 pasti caldi a settimana nell'ambito di "Sempre aperti a donare", iniziativa a sostegno delle comunità locali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

A Sansepolcro McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare della Toscana donano 50 pasti caldi a settimanaArezzo, 30 aprile 2026 – La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Sansepolcro, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco...

McDonald’s insieme a Banco Alimentare donano 210 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltàLa sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Catania, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Sicilia OdV...

Argomenti più discussi: McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS con Banco Alimentare del Veneto donano 370 pasti caldi a settimana; In provincia di Ferrara McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS donano 350 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà; McDonald’s e Casa Ronald McDonald donano pasti a Taranto; Napoli, McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS con Banco Alimentare della Campania donano 1375 pasti caldi a chi è in difficoltà.

Budapest, la mia prima (ma di sicuro non l'ultima) volta - reddit.com reddit

Napoli, McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS con Banco Alimentare della Campania donano 1375 pasti caldi a chi è in difficoltàLa sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Napoli, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare ... ilmattino.it