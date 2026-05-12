McDonald' s Casa Ronald e Banco alimentare dell' Umbria insieme per donare pasti caldi e sorrisi

Da perugiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pasto caldo accompagnato da un sorriso a chi è in difficoltà. In Provincia di Perugia McDonald's Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare dell’Umbria hanno donato 360 pasti caldi a settimana nell'ambito di "Sempre aperti a donare", iniziativa a sostegno delle comunità locali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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