L’allenatore italiano Walter Mazzarri ha firmato un contratto con l’Iraklis, squadra della Super League greca. La società ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio tramite un comunicato, che fornisce dettagli sul nuovo incarico. Mazzarri, che in passato ha allenato diverse squadre di Serie A, torna in panchina dopo aver accettato questa nuova sfida.

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© Calcionews24.com - Mazzarri riparte dalla Grecia: l’Iraklis ufficializza il nuovo allenatore con un comunicato dettagliato

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