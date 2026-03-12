cena in via rizzoli torna la maxi tavolata contro i disturbi alimentari

A Bologna, in via Rizzoli, si svolge nuovamente la tradizionale cena collettiva contro i disturbi alimentari. È la quarta edizione di questa iniziativa, che coinvolge cittadini e organizzazioni locali, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema. La serata vede la partecipazione di molte persone che si riuniscono intorno a una lunga tavolata nel cuore della città, senza scopo di lucro o coinvolgimenti istituzionali.

Bologna, 12 marzo 2026 – La tavolata in centro più famosa della città è pronta a tornare. Per il quarto anno, infatti, via Rizzoli ospita ‘B. Great – Intelligenza alimentare’, la serata organizzata da Fondazione Pass e Associazione Bimbo Tu che affronta il tema dei disturbi alimentari. La data da segnare in agenda è il 30 maggio sera, per una cena, a cura degli chef Max Poggi e Mario Ferrara con il dessert di Gabriele Spinelli: l’obiettivo, accendere i riflettori sull'educazione, la consapevolezza e la sensibilizzazione necessarie per affrontare la tematica dei disturbi del comportamento alimentare e che promuove una raccolta fondi destinata proprio a chi è maggiormente esposto al rischio: i giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

