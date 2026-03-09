22 giugno 2000 | il concerto storico di Springsteen torna in disco

Il 22 giugno 2000, al Madison Square Garden di New York, si è tenuto un concerto storico di Springsteen. La serata ha visto l’artista esibirsi davanti a un pubblico numeroso, regalando uno spettacolo che ha fatto parlare di sé negli ambienti musicali. Questo evento è rimasto impresso come uno dei momenti più memorabili della carriera di Springsteen, registrato anche in un disco.

Il 22 giugno del 2000, al Madison Square Garden di New York, si è consumata una delle serate più significative della storia recente del rock americano. Questa data storica verrà immortalizzata in un nuovo album dal vivo d'archivio, pronto per la pubblicazione nel mese corrente. L'uscita avviene proprio mentre l'artista si prepara a riprendere le strade con un nuovo tour che prenderà il via il 31 marzo prossimo. L'iniziativa rientra nella tradizione mensile dell'artista, che ogni primo venerdì del mese rende disponibile una registrazione storica. Tuttavia, questa volta il disco non nasce da una semplice scelta casuale, ma segna un momento di transizione cruciale tra il passato e il futuro immediato.