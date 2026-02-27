Maxi sequestro da 2,2 milioni a imprenditore vicino ai Casalesi | sigilli a società 15 immobili e conti correnti
Le forze dell’ordine hanno eseguito un sequestro di beni per oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di 51 anni di San Cipriano d’Aversa, considerato vicino al clan dei Casalesi. Sono stati confiscati 15 immobili, conti correnti e quote di società. L’operazione ha portato alla confisca di numerosi beni riconducibili al soggetto coinvolto in procedimenti giudiziari.
Riciclava i soldi dei Casalesi in immobili nel Nord Italia: sequestro da 5 milioni di euro a un imprenditoreSecondo gli inquirenti l'imprenditore, attualmente detenuto, avrebbe favorito il clan dei Casalesi, riciclandone dal 2010 denaro illecito in...
