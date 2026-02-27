Maxi sequestro da 2,2 milioni a imprenditore vicino ai Casalesi | sigilli a società 15 immobili e conti correnti

Le forze dell’ordine hanno eseguito un sequestro di beni per oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di 51 anni di San Cipriano d’Aversa, considerato vicino al clan dei Casalesi. Sono stati confiscati 15 immobili, conti correnti e quote di società. L’operazione ha portato alla confisca di numerosi beni riconducibili al soggetto coinvolto in procedimenti giudiziari.