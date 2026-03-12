In un bar di Valera Fratta, dodici persone sono state coinvolte in una violenta rissa che ha provocato diversi feriti e danni ai locali. Le forze dell'ordine hanno successivamente emesso dodici provvedimenti di allontanamento temporaneo, noti come ‘daspo Willy’. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando la situazione è improvvisamente degenerata, portando a danni significativi all’interno del locale.

Valera Fratta (Lodi), 12 marzo 2026 – In dodici hanno dato vita a una violenta rissa all'interno di un bar, causando diversi feriti e locali completamente devastati. E' accaduto nel Lodigiano, a Valera Fratta. I protagonisti sono 11 maggiorenni, di cui 7 italiani, un extracomunitario e 3 stranieri comunitari, e di un ragazzino minorenne italiano. Nei loro confronti, il questore di Lodi Pio Russo, all'esito degli accertamenti ed approfondimenti della locale divisione polizia anticrimine, a seguito della segnalazione della stazione carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano, ha emesso 12 provvedimenti Dacur, i cosiddetti 'daspo Willy'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi-rissa in un bar di Valera Fratta: scattano 12 ‘daspo Willy’

