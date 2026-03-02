Maxi operazione antidroga nel crotonese 14 misure cautelari

Una vasta operazione antidroga si sta svolgendo nel crotonese, con 14 persone finite sotto misura cautelare. La Polizia di Stato sta eseguendo le ordinanze emesse dal giudice, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’intervento coinvolge diverse unità e si concentra sulla rete di traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

CROTONE (ITALPRESS) – E' in corso una vasta operazione della Polizia di Stato a Crotone coordinata della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.