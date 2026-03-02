Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato ha avviato una grande operazione antidroga a Crotone, coinvolgendo oltre 100 agenti. Sono state eseguite 14 misure cautelari, su ordine del GIP del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’operazione mira a smantellare un presunto gruppo legato al traffico di droga nella zona.

Il provvedimento riguarda 14 soggetti, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attiva in Calabria. L’inchiesta, complessivamente, conta 22 persone indagate. Parallelamente all’esecuzione delle misure cautelari, sono in corso perquisizioni e controlli mirati alla ricerca di sostanze stupefacenti e di eventuale materiale utile alle indagini. Ulteriori dettagli sull’attività investigativa e sugli esiti dell’operazione – inclusi eventuali sequestri e riscontri – verranno comunicati nel corso della mattinata. Iran, si muove l’Europa. Francia, Germania e Gb “pronte a azioni difensive” 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Crotone, maxi operazione antidroga: 14 misure cautelari, oltre 100 agenti in campo

Maxi operazione antidroga ad Arezzo: 8 misure cautelari, oltre 2mila episodi di spaccio contestatiO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Indagini dei Carabinieri e della...

Catania, operazione antidroga dei carabinieri: 14 misure cautelariVasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania a Randazzo, dove è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei...

Una raccolta di contenuti su Crotone.

Temi più discussi: Crotone, maxi operazione antidroga: 14 misure cautelari, oltre 100 agenti in campo; Maxi operazione antidroga all’alba della DDA di Catanzaro nel Crotonese: 13 arresti; Blitz antidroga a Crotone: smantellata organizzazione familiare dedita allo spaccio; Reggio Calabria, tutti i NOMI dei 28 arrestati: colpite le cosche Libri, De Stefano e Tegano, sequestrate 11 aziende molto famose.

Crotone, chiuso ristorante: maxi operazione interforze con denunce e sanzioni per 18 mila euroUn’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a se ... strettoweb.com

Maxi operazione Focus ’Ndrangheta a Crotone: controlli a tappeto, 363 identificati e 8 mila euro di sanzioniUn’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a se ... strettoweb.com

Partita incandescente al Marulla decisa da tre revisioni Fvs e dalla doppietta di Emmausso. A Monopoli il Crotone domina a tratti ma si ferma sul pari facebook

Mappe effetti #terremoto zona #Costa #Ionica #Crotonese ( #Crotone) del 25-02-2026 18:48:59 ML: 3.5 x.com