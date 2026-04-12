Nelle prime ore del mattino a Grosseto, intorno alle 3, un incendio si è sviluppato in un condominio di via Parini. Le fiamme hanno interessato più appartamenti all’interno dell’edificio, causando l’evacuazione di circa 40 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al momento non sono stati riportati feriti.

GROSSETO – Nelle prime ore della mattinata, intorno alle 3 del mattino, un incendio ha interessato un fabbricato situato in via Parini a Grosseto, coinvolgendo diversi appartamenti dell’edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dello stabile, lavorando per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione. L’intervento si è rivelato determinante per la tutela dell’incolumità dei residenti e per la stabilizzazione della situazione. A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione dell’intero stabile, per un totale di circa 40 persone. Una parte degli sfollati ha trovato autonoma sistemazione presso parenti e conoscenti, mentre alcuni nuclei familiari sono stati temporaneamente assistiti dal sistema comunale di protezione civile.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Evacuate 40 persone per l’incendio in un condominio a Grosseto

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