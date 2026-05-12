Maxi emergenze Opi rafforza la formazione degli studenti di Infermieristica

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della giornata internazionale dell’infermiere, l’Ordine delle professioni infermieristiche ha annunciato un rafforzamento dei programmi formativi dedicati agli studenti di Infermieristica. La collaborazione tra enti e istituzioni si concentra sulla preparazione degli studenti a fronteggiare situazioni di maxi emergenza, con un’attenzione particolare alle competenze pratiche e teoriche necessarie per gestire eventi di grande impatto. La giornata viene così dedicata anche a sensibilizzare sull’importanza della formazione continua nel settore sanitario.

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Sulle maxi emergenze l'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) continua a mantenere alta l'attenzione, anche nella giornata dedicata alla festa internazionale dell'infermiere.Questa mattina il presidente di Opi Agrigento, Salvatore Occhipinti, il segretario Salvatore Pantalena e Antonino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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