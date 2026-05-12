Maxi emergenze Opi rafforza la formazione degli studenti di Infermieristica
In occasione della giornata internazionale dell’infermiere, l’Ordine delle professioni infermieristiche ha annunciato un rafforzamento dei programmi formativi dedicati agli studenti di Infermieristica. La collaborazione tra enti e istituzioni si concentra sulla preparazione degli studenti a fronteggiare situazioni di maxi emergenza, con un’attenzione particolare alle competenze pratiche e teoriche necessarie per gestire eventi di grande impatto. La giornata viene così dedicata anche a sensibilizzare sull’importanza della formazione continua nel settore sanitario.
Sulle maxi emergenze l'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) continua a mantenere alta l'attenzione, anche nella giornata dedicata alla festa internazionale dell'infermiere.Questa mattina il presidente di Opi Agrigento, Salvatore Occhipinti, il segretario Salvatore Pantalena e Antonino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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