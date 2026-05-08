Aragona l' Opi incontra gli studenti del Fermi | Grande interesse per la professione infermieristica

A Aragona, presso il liceo Fermi, si è svolta una lezione di orientamento organizzata dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento. Durante l'incontro, i rappresentanti dell’Ordine hanno spiegato agli studenti il percorso formativo richiesto e le attività tipiche della professione infermieristica. L’evento ha registrato una partecipazione numerosa, con molti studenti interessati a conoscere più da vicino questa carriera.

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Lezione di orientamento al Fermi di Aragona. L'Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento ha incontrato ieri gli studenti dell'istituto per illustrare la professione e il percorso formativo, raccogliendo grande interesse e partecipazione.I ragazzi hanno seguito con attenzione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Infermieri sempre più necessari: l’Opi dialogherà con gli studenti dell’istituto FermiL’Italia vive oggi una delle più ampie carenze di personale infermieristico degli ultimi decenni: mancano all’appello almeno 60mila professionisti e... Crisi infermieristica e futuro del Ssr: confronto con l’OPI MessinaL’Ordine delle Professioni Infermieristiche promuove il 10 marzo l'iniziativa su lauree, assistenza e codice deontologico, per discutere prospettive... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Infermieri sempre più necessari: l’Opi dialogherà con gli studenti dell’istituto Fermi; Sanità al bivio, mancano 60mila infermieri: l'Opi Agrigento chiama a raccolta i giovani. Aragona, l'Opi incontra gli studenti del Fermi: Grande interesse per la professione infermieristicaNumerose domande dei ragazzi ai rappresentanti dell'Ordine. Il presidente Occhipinti: Avviate interlocuzioni con altri istituti ... agrigentonotizie.it Professione infermieristica, l’Opi incontra studenti dell’istituto Fermi di AragonaIllustrare agli studenti la professione infermieristica e offrire loro una visione concreta del percorso formativo e delle opportunità occupazionali. Era questo l’obiettivo dell’incontro promosso dall ... grandangoloagrigento.it Pro Loco Aragona | Aragona - facebook.com facebook