Aragona l' Opi incontra gli studenti del Fermi | Grande interesse per la professione infermieristica
A Aragona, presso il liceo Fermi, si è svolta una lezione di orientamento organizzata dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento. Durante l'incontro, i rappresentanti dell’Ordine hanno spiegato agli studenti il percorso formativo richiesto e le attività tipiche della professione infermieristica. L’evento ha registrato una partecipazione numerosa, con molti studenti interessati a conoscere più da vicino questa carriera.
Lezione di orientamento al Fermi di Aragona. L'Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento ha incontrato ieri gli studenti dell'istituto per illustrare la professione e il percorso formativo, raccogliendo grande interesse e partecipazione.I ragazzi hanno seguito con attenzione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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