Infermieristica a Taranto OPI denuncia carenze e disservizi

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche ha segnalato numerose criticità nel corso di laurea in Infermieristica a Taranto, definendole condizioni “al limite della decenza”. La denuncia riguarda carenze e disservizi che interessano studenti e strutture, con riferimenti a problemi nella gestione e nell'organizzazione del percorso formativo. La situazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Tarantini Time Quotidiano Condizioni definite “al limite della decenza” per il corso di laurea in Infermieristica a Taranto. A denunciarlo è il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe, che evidenzia le criticità del polo formativo. “La condizione in cui versa il Corso di laurea in Infermieristica a Taranto sono davvero al limite della decenza nonostante sia uno dei più longevi e frequentati della nostra città. L’attenzione mostrata dall’Università degli Studi di Bari verso il Corso di laurea in Infermieristica sembra minima considerata la situazione di abbandono che vivono gli studenti”. Tra le principali problematiche segnalate, la carenza di spazi e strumenti per la didattica.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Infermieristica a Taranto, OPI denuncia carenze e disservizi Notizie correlate Crisi infermieristica e futuro del Ssr: confronto con l’OPI MessinaL’Ordine delle Professioni Infermieristiche promuove il 10 marzo l'iniziativa su lauree, assistenza e codice deontologico, per discutere prospettive... Crisi infermieristica: OPI Messina sfida il futuro del SSRL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina indicherà il 10 marzo un confronto pubblico sulla crisi del personale sanitario e sul futuro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Volpe (Opi Taranto) Infermieristica trascurata: da Universitsà Di Bari e Asl solo promesse non mantenute, i nostri studenti meritano rispetto; Sanità privata, infermieri senza contratto: Retribuzioni al limite della dignità; Concorso Infermieri Puglia Unico Regione da 1000 posti - Banca dati ufficiale il 24 Aprile e Prova al via dal 4 Maggio; Laurea Infermieristica ad Arezzo, Opi: No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito. Infermieristica a Taranto, OPI denuncia criticità del corso di laureaVolpe: Condizioni al limite della decenza tra carenze strutturali e disparità formative, pronti a coinvolgere le istituzioni Criticità strutturali e carenze organizzative al centro della denuncia de ... studio100.it Volpe (Opi Taranto): Infermieristica trascurata: da Universitsà di Bari e Asl solo promesse non mantenute. I nostri studenti meritano rispettoPierpaolo Volpe critica l'Università di Bari per il trattamento del Corso di laurea in Infermieristica e le carenze strutturali. nursetimes.org “La condizione in cui versa il Corso di laurea in Infermieristica a Taranto sono davvero al limite della decenza nonostante sia uno dei più longevi e frequentati della nostra città. L’attenzione mostrata dall’Università degli Studi di Bari verso il Corso di laurea in I - facebook.com facebook Infermieristica | Studenti II anno: annullamento lezione di Malattie del Sangue (M. Ansuinelli), prevista per giovedì 23 aprile. Recupero giovedì 7 maggio sabinauniversitas.org/corsi-di-laure… x.com