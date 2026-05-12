Maxi ciclovia della Bassa | nuovo ponte sul Corno e 33 milioni di lavori
A San Giorgio di Nogaro è stato completato il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Corno, parte dei lavori per la maxi ciclovia della Bassa. La realizzazione del ponte rappresenta uno dei traguardi più attesi del progetto, che comprende anche la prosecuzione della ciclovia tra Trieste, Lignano Sabbiadoro e Venezia. I lavori complessivi, con un investimento di circa 33 milioni di euro, continuano per migliorare le connessioni tra le diverse località.
Proseguono i lavori della ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia e oggi, a San Giorgio di Nogaro, è stata completata una delle operazioni più attese dell’intero progetto: il varo del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Corno. L’infrastruttura, inserita nel tratto tra Torviscosa, San Giorgio.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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