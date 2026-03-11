Nuovo ponte della Tosa il progetto | i costi salgono a quota 6,35 milioni Al via le prime verifiche sul terreno

Il progetto per il nuovo ponte della Tosa prevede un investimento di 6,35 milioni di euro, con un aumento rispetto alle stime iniziali. Sono state avviate le prime verifiche sul terreno per valutare le condizioni dell'area di costruzione. La realizzazione dell'opera è stata annunciata questa mattina, mentre le autorità hanno comunicato l'inizio delle indagini preliminari sul sito.

Imola, 11 marzo 2026 – Crescono i costi per la costruzione del nuovo ponte della Tosa. Per realizzare un attraversamento sul fiume Santerno a doppio senso di marcia, più moderno rispetto a quello attuale dove le auto devono invece procedere in maniera alternata a seconda della direzione, serviranno 6 milioni e 350mila euro. E cioè 150mila euro in più del previsto. Di questi, 800mila euro arriveranno come ormai noto da Sacmi, che aveva già da tempo messo in conto di dover raddoppiare il contributo, inizialmente stimato appunto in 400mila euro, per la costruzione dell'opera (pronta nel 2028) che sta muovendo i primi passi proprio in questi giorni con le consuete indagini preliminari belliche.