Ponte Sturaro via al rifacimento | 2,5 milioni per riaprire l’asse della Bassa
È stato approvato il progetto esecutivo per il rifacimento completo del Ponte Sturaro, situato ad Anguillara Veneta nella frazione di Borgoforte, lungo la SP3 “Pratiarcati” al km 32+640. L’intervento, del valore di 2,5 milioni di euro, riguarda un ponte che da oltre ottant’anni collega i paesi, i servizi e le attività nella zona della Bassa. La riqualificazione mira a riaprire l’asse stradale.
Un ponte che tiene insieme paesi, lavoro e servizi da oltre ottant'anni si prepara a cambiare pelle. Ad Anguillara Veneta, nella frazione di Borgoforte, è stato approvato il progetto esecutivo per il rifacimento integrale del Ponte Sturaro sul fiume Gorzone, lungo la SP3 "Pratiarcati" (km 32+640).
