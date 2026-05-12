Max Gazzè un viaggio libero tra ricerca sonora e poesia

Dopo oltre trent’anni dall’uscita del suo primo album, Gazzè torna con un nuovo progetto discografico intitolato L’ornamento delle. Il suo debutto nel 1996, prodotto anche con il supporto di Franco Battiato, ha segnato l’inizio della sua carriera come cantautore. Ora, il musicista romano ha pubblicato un lavoro che unisce sperimentazione sonora e elementi poetici, mantenendo un percorso artistico caratterizzato da continua ricerca.

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Musica Trent'anni dopo l'esordio, l'artista capitolino pubblica il 15 maggio il suo nuovo lavoro discografico "L'ornamento delle cose secondarie" Musica Trent'anni dopo l'esordio, l'artista capitolino pubblica il 15 maggio il suo nuovo lavoro discografico "L'ornamento delle cose secondarie" Trent’anni dopo Contro un’onda del mare, il disco d’esordio che nel 1996 rivelò il talento di Max Gazzè (battezzato anche da Franco Battiato), il cantautore romano torna con L’ornamento delle cose secondarie, in uscita il 15 maggio, un album che racchiude tutta la sua visione musicale e umana. Un titolo che racconta perfettamente il senso del progetto: dare valore a ciò che appare marginale, alle sfumature, ai dettagli, diventando anche metafora della vita stessa.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Max Gazzè, un viaggio libero tra ricerca sonora e poesia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Max Gazzè: il ritorno dopo 30 anni tra tesori ritrovati e 432 Hz? Domande chiave Come influisce la frequenza a 432 Hz sulla struttura dei brani? Cosa nascondono i vecchi hard disk ritrovati dopo quindici anni?... Matera, Lello Cassinotti tra ricerca sonora e performance A/V? Cosa sapere Lello Cassinotti presenta il volume Artaud al TAM e si esibisce al Klab di Matera. Argomenti più discussi: Max Gazzè in concerto al teatro Nuovo; Sperimentazione e prog, disco atipico per i 30 anni in musica di Gazzè; La playlist e la nuova musica della settimana – 12 maggio 2026; Sito Istituzionale | Tennis & Friends a Piazza del Popolo. Max Gazzè, sempre altrove. E forse proprio per questo così presente e attualeL'ornamento delle cose secondarie non parla delle cose marginali in senso estetico. Parla di tutto ciò che il presente tende a considerare irrilevante: il tempo lento, la memoria, il dubbio, la respon ... ilmohicano.it