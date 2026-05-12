Max Gazzè | il ritorno dopo 30 anni tra tesori ritrovati e 432 Hz

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre tre decenni, il musicista italiano torna con un nuovo progetto che include brani originali e versioni rivisitate. Tra le novità, si parla di una frequenza a 432 Hz e del suo impatto sulla composizione musicale. Nel frattempo, sono stati recuperati vecchi hard disk risalenti a quindici anni fa, i cui contenuti devono ancora essere analizzati. Il lavoro si concentra anche sulla riscoperta di materiali musicali conservati nel tempo.

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? Domande chiave Come influisce la frequenza a 432 Hz sulla struttura dei brani?. Cosa nascondono i vecchi hard disk ritrovati dopo quindici anni?. Perché Gazzè definisce Trump e i suoi alleati degli ego mostri?. Come può la musica aiutare a superare i conflitti geopolitici attuali?.? In Breve Album composto da venti brani registrati con frequenza sonora a 432 Hz.. Struttura musicale ispirata al primo disco del 1996 Contro un’onda del mare.. Brano Rumore affronta conflitti in Palestina e critica politica verso Donald Trump.. Visione sociale punta sulla consapevolezza dei giovani in America e in Israele.. Il 15 maggio prossimo uscirà L’ornamento delle cose secondarie, il nuovo album di Max Gazzè che segna il ritorno dell’artista a trent’anni dal suo debutto discografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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