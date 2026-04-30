matera lello cassinotti tra ricerca sonora e performance a v

A Matera, Lello Cassinotti ha presentato il suo volume dedicato ad Artaud presso il TAM e si è esibito con una performance audiovisiva al Klab. L'evento, organizzato dall'IAC in collaborazione con Clay APS, ha unito attività di ricerca editoriale e performance artistiche in città. La serata ha coinvolto il pubblico in un percorso tra musica, immagini e parole, mettendo in mostra il lavoro di Cassinotti nel campo della ricerca sonora e delle installazioni audiovisive.

? Cosa sapere Lello Cassinotti presenta il volume Artaud al TAM e si esibisce al Klab di Matera.. L'iniziativa tra IAC e Clay APS unisce ricerca editoriale e performance audiovisiva in città.. Lello Cassinotti presenta il volume Artaud e i suoni della crudeltà al cinemino Tam di via Ridola 13 e si esibisce in una performance audiovisiva con Clay presso il Klab di via Casalnuovo a Matera. Il pomeriggio di questo giovedì ha Matera animata da un doppio appuntamento dedicato alla ricerca sonora e performativa. Inizialmente, tra le mura del piccolo cinema TAM, situato in via Ridola 13, l’attenzione si è concentrata sul libro d’artista firmato da Lello Cassinotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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