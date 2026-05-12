Max Gazzè | Siamo in mano a ‘ego mostri’ come Trump e i suoi amici estremisti Il colonialismo morirà La speranza è nelle nuove generazioni americane e israeliane È il mio sogno

Max Gazzè, a tre decenni dal suo debutto, annuncia l’uscita del nuovo album intitolato “L’ornamento delle cose secondarie”, previsto per il 15 maggio. In un’intervista, il musicista ha espresso commenti su temi politici, parlando di “ego mostri” come Trump e dei loro alleati estremisti, e ha condiviso la sua speranza nelle nuove generazioni americane e israeliane. Il suo lavoro si presenta come un cambiamento rispetto al passato, definendosi “controcorrente”.

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A trent’anni dal suo esordio, Max Gazzè si reinventa con un album “controcorrente” dal titolo “L’ornamento delle cose secondarie”, in uscita il prossimo 15 maggio. Venti brani suonati a 432 Hz, tra sperimentazione sonora e influenze prog, danno forma a un progetto artistico non convenzionale. Un lavoro discografico in cui la memoria riemerge con forza, intrecciandosi a una riflessione profonda sul presente: la fragilità dell’essere umano, il peso della responsabilità e la capacità di trovare luce anche nell’oscurità. Perché il titolo ‘L’ornamento delle cose secondarie’? L’ornamento delle cose secondarie è il titolo e anche una conseguenza di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Max Gazzè: “Siamo in mano a ‘ego mostri’ come Trump e i suoi amici estremisti. Il colonialismo morirà. La speranza è nelle nuove generazioni americane e israeliane. È il mio sogno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trump minaccia l’Iran accanto al coniglio pasquale: cosa succede quando il potere è in mano a ego ipertroficidi Stefano Borioni Spesso, come psicoterapeuta, mi trovo ad entrare in contatto con i sogni dei miei pazienti. Il ruolo dei papà cambia nelle nuove generazioniCesenatico celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, mettendo al centro il ruolo dei padri nel percorso di nascita, sul tema "Mi è nato un... Argomenti più discussi: Max Gazzè in concerto al teatro Nuovo; Max Gazzè, tripla data ad Ascoli per un racconto musicale unico; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 12 maggio; Foro Messaggero, Luca Barbarossa versione tennista: Volevo essere Panatta. Come mi giudicate in base ai miei gusti musicali?? reddit Max Gazzè, sempre altrove. E forse proprio per questo così presente e attualeL'ornamento delle cose secondarie non parla delle cose marginali in senso estetico. Parla di tutto ciò che il presente tende a considerare irrilevante: il tempo lento, la memoria, il dubbio, la respon ... ilmohicano.it