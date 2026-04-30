Il ruolo dei papà cambia nelle nuove generazioni

Cesenatico celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, mettendo al centro il ruolo dei padri nel percorso di nascita, sul tema "Mi è nato un papà". L’appuntamento è martedì 5 maggio, per un evento promosso dall’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Rimini e Forlì-Cesena. L’iniziativa si terrà nella sala convegni del Museo della Marineria e pone al centro un tema di forte attualità, appunto il coinvolgimento attivo dei padri nel percorso nascita, in un’ottica di condivisione, co-genitorialità e parità di genere. Il programma prenderà il via alle 15.15 con l’apertura dei lavori ed i saluti istituzionali del Consiglio direttivo dell’ordine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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