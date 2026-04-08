Un nuovo episodio della tensione tra le grandi potenze si è svolto nelle ultime ore, con un responsabile politico che ha rivolto minacce all’Iran in concomitanza con eventi pasquali. La dichiarazione è arrivata in un momento di crescente preoccupazione internazionale, mentre si assiste a dichiarazioni dure e a un continuo scambio di parole che alimentano le tensioni nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, senza che siano stati ancora presi provvedimenti concreti.

di Stefano Borioni Spesso, come psicoterapeuta, mi trovo ad entrare in contatto con i sogni dei miei pazienti. Alcuni sono frammentati, altri hanno trame complesse che sembrano dirette da Christopher Nolan, altri ancora si perdono in simboli apparentemente incomprensibili. Eppure, in tanti anni di lavoro, raramente un’immagine mi è apparsa onirica e disturbante come quella di un presidente degli Stati Uniti che, accanto a un gigantesco coniglio pasquale, minaccia di annientare un Paese e riportarlo all’età della pietra. A proposito di gaslighting e di una narrazione che ancora descrive quest’attacco – che d’altronde porta il rassicurante nome “Operazione Furia Epica” – come salvifico di un intero popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia l’Iran accanto al coniglio pasquale: cosa succede quando il potere è in mano a ego ipertrofici

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