Ritorno a Longano | dopo 26 anni riemergono tesori del Muves

Dopo più di ventisei anni, i tesori del Muves sono tornati a Longano. I pezzi, dispersisi tra Italia e America, sono stati rintracciati e recuperati grazie a operazioni condotte dalle autorità competenti. Il processo di ritrovamento ha coinvolto diverse indagini e collaborazioni internazionali, portando infine al rientro dei beni nel territorio locale. La vicenda riguarda il recupero di opere e oggetti di valore storico e culturale.

? Cosa scoprirai Come sono stati rintracciati i pezzi dispersi tra l'Italia e l'America?. Chi ha permesso il ritorno dei tesori dopo ventisei anni?. Cosa rivelano le mappe bianche e nere sullo stato civile delle donne?. Perché il ritorno di questo grembiule cambia la storia di Longano?.? In Breve Ricerca durata 26 anni tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti.. Mappe bianche e nere indicano lo stato civile secondo memoria del 2000.. Donazioni di costumi antichi arricchiscono la Collezione Scasserra del Muves.. Il ritorno dei manufatti rafforza l'identità sociale del borgo di Longano.. Dopo ventisei anni di ricerche internazionali tra l’Italia e gli Stati Uniti, un prezioso grembiule tradizionale e due mappe a doppio telo tornano finalmente a Longano per arricchire la Collezione Scasserra del Museo delle vestimenta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorno a Longano: dopo 26 anni riemergono tesori del Muves Notizie correlate Leggi anche: Riemergono capolavori barocchi: Napoli rivive tesori musicali Leggi anche: MotoGp, calendario 2026: 22 gare con il ritorno dopo 21 anni del Gp del Brasile