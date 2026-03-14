Uffizi | 164 tesori egizi ritrovati dopo decenni di oblio

All’interno delle Gallerie degli Uffizi a Firenze sono stati scoperti 164 reperti archeologici egizi, conservati nei depositi e rimasti sconosciuti per decenni. La collezione, composta da numerosi oggetti di varia provenienza, è stata recuperata durante recenti lavori di riorganizzazione. La scoperta è stata annunciata dalle autorità che gestiscono il museo, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità del ritrovamento.

Nel cuore di Firenze, all’interno dei depositi delle Gallerie degli Uffizi, è emersa una collezione dimenticata da decenni, composta da 164 reperti archeologici. Questi oggetti, tra cui statuette in terracotta e bronzetti egizi, erano stati confiscati nel 1947 dall’Ufficio recuperi guidato da Rodolfo Siviero dopo la Seconda guerra mondiale. La riscoperta avviene durante i controlli effettuati dalla pandemia del 2020, quando il museo ha incaricato il personale di verificare lo stato di conservazione delle opere nei magazzini. La collezione copre un arco temporale che va dalla tarda età dinastica egizia fino all’epoca paleocristiana, offrendo uno spaccato unico sulla storia antica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uffizi: 164 tesori egizi ritrovati dopo decenni di oblio Articoli correlati 330 tesori egizi: il nuovo museo al Castello SforzescoLa nuova Galleria Antico Egitto apre le sue porte al pubblico oggi, giovedì 5 marzo 2026, all’interno del Castello Sforzesco di Milano. Giorno del Ricordo, Meloni: "Pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblio""L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata", le parole della premier. Una raccolta di contenuti su Uffizi 164 tesori egizi ritrovati dopo... Riscoperti in deposito Uffizi 164 reperti archeologici confiscati da SivieroRiscoperte nei depositi delle Gallerie degli Uffizi di Firenze alcune casse di materiale archeologico non inventariato contenenti 164 reperti, tra statuette, vasi e bronzetti. (ANSA) ... ansa.it Riscoperti in un deposito degli Uffizi 164 reperti archeologici confiscati da Siviero, lo 007 dell’arteSono state rinvenute statuette, vasi e bronzetti appartenuti al medico tedesco Max Reich: la collezione fu confiscata nel 1947 dall'Ufficio recuperi guidato da Rodolfo Siviero e poi trasferita a Roma ... intoscana.it