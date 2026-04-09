Il paese del vento in scena a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, teatro stabile diretto da Laura Angiulli, si terranno due rappresentazioni de

A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, sabato 11 alle 20.30 e domenica 12 aprile alle 18, Il paese del vento da Grazia Deledda. Una produzione Akròama, con la drammaturgia e regia di Lelio Lecis. Con Lia Careddu, Roberta Pasquinucci, Stefano Cancellu, Simeone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Galleria Toledo, in scena "La tempesta" da William ShakespeareA Galleria Toledo - teatro stabile d'innovazione, per tre settimane è in scena La tempesta da William Shakespeare, produzione di Galleria Toledo,...

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Dentro la Galleria del Vento Pininfarina: dove il design incontra la scienza del flussoVisitare la Galleria del Vento di Pininfarina a Grugliasco, in provincia di Torino, significa immergersi in un ecosistema di ingegneria avanzata, dove l’aria non è solo un fluido da attraversare, ma ... wired.it

Viaggio nella galleria del vento di Pininfarina, tempio dell’aerodinamica per auto, moto e sciPininfarina, la storia design italiano soprattutto per lo stile automoblistico, sta festeggiando i 95 anni di attività con una serie di eventi. L'ultimo, ospitato presso la sede di Cambiano, è stato ... corriere.it

Sempre bellissimo tornare a Napoli Stazione metro Toledo, Galleria Umberto I, piazza del Plebiscito, via Chiaia e nuova stazione metro. - facebook.com facebook

Restyling di via Toledo, sprint sulla pavimentazione x.com