Mattarella | Si cerca di derubricare il Covid a leggera influenza con sprezzo dei defunti

Il presidente della Repubblica ha criticato chi minimizza la gravità della pandemia, accusando di voler definire il Covid come una semplice influenza senza rispetto per le persone decedute. Ha ricordato il ruolo fondamentale e l’impegno delle figure coinvolte durante i momenti più difficili dell’emergenza sanitaria. Le sue parole sono state pronunciate in un intervento pubblico, in cui ha evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla serietà della situazione.

“Ricordo il contributo decisivo, l’appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid, drammatica, lunga emergenza – che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime – e che qualcuno, con sprezzo dei defunti di quei tragici giorni, cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza. Portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell’Infermiere.Immagine Quirinale Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Mattarella: Qualcuno cerca di derubricare Covid a leggera influenza

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