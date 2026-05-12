Mattarella | Chi ridimensiona il Covid manca di rispetto ai defunti

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che chi ridimensiona l’emergenza Covid dimostra mancanza di rispetto nei confronti delle persone decedute a causa del virus. La dichiarazione è arrivata in un contesto in cui si discute di come alcuni commentatori o politici abbiano minimizzato la gravità della pandemia. Nel frattempo, si sono verificati scontri e distruzioni nella zona di Gaza, eventi che alcuni collegano indirettamente alla complessa situazione sanitaria e umanitaria in atto.

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