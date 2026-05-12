Mattarella loda i benefici del dubbio che negava durante il coronavirus

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il dubbio rappresenta un elemento essenziale della democrazia. Ha inoltre sottolineato come tale principio sia stato spesso messo da parte negli anni passati, ma ora, durante la pandemia, si riconosce il suo valore. Le sue parole sono arrivate in un discorso pubblico, in cui ha evidenziato l'importanza di mantenere aperta la possibilità di dubitare e di verificare.

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Il presidente: «Ingrediente fondamentale della democrazia». Che però era stata chiaramente sospesa negli anni passati. David Quammen: «Non abbiamo imparato nulla dal Covid». Infatti comandano sempre gli stessi. Ha detto cose molto sagge Sergio Mattarella intervenendo alla Fondazione Renzo Piano, nel Campus Leonardo del Politecnico di Milano. Il presidente della Repubblica ha parlato del «valore del dubbio: il dubbio verso ciò che si sta facendo, che sembra certo a prima vista, contro il forte rischio di fossilizzarsi dietro le apparenze. Sottoporsi al beneficio del dubbio aiuta costantemente a trovare la strada migliore a capire i possibili errori», ha continuato Mattarella.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mattarella loda i benefici del dubbio che negava durante il coronavirus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fella: 12 mesi per il video che negava la pandemiaLa giustizia italiana ha emesso una sentenza definitiva contro Francesco Fella, un cittadino di Treviso che nel 2020 aveva diffuso immagini false... Mattarella. “il dubbio è ingrediente fondamentale per la democrazia”Il presidente della Repubblica Mattarella ha visitato la Fondazione Renzo Piano, nel Campus Leonardo al Politecnico di Milano Nell’incontro con...