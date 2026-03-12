Fella | 12 mesi per il video che negava la pandemia

La corte italiana ha condannato definitivamente Francesco Fella di Treviso a 12 mesi di reclusione per aver diffuso un video nel 2020 in cui negava la pandemia e mostrava immagini false sugli ospedali. La sentenza si riferisce a un episodio avvenuto durante il picco pandemico e riguarda la diffusione di informazioni non verificate.

La giustizia italiana ha emesso una sentenza definitiva contro Francesco Fella, un cittadino di Treviso che nel 2020 aveva diffuso immagini false riguardanti lo stato degli ospedali durante il picco pandemico. Il tribunale ha stabilito la colpevolezza del 48enne per reati di diffamazione e violazione di domicilio, assegnandogli una pena detentiva di dodici mesi, applicata con la sospensione condizionale. Oltre alla sanzione penale, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un risarcimento provvisorio immediato, mentre il calcolo del danno finale resterà da definire in sede civile. Il caso riguarda un evento verificatosi a novembre del 2020, quando il soggetto si introdusse nell'ospedale Ca' Foncello senza autorizzazione, girando riprese che negavano l'esistenza della crisi sanitaria.