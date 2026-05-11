Mattarella il dubbio è ingrediente fondamentale per la democrazia

Il presidente della Repubblica ha affermato che il dubbio rappresenta un elemento fondamentale per la democrazia. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che mettere in discussione le proprie convinzioni aiuta a trovare le soluzioni più appropriate e a comprendere meglio le questioni complesse. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza di mantenere uno spirito critico e di accettare l’incertezza come parte integrante del processo decisionale democratico.

Il presidente della Repubblica Mattarella ha visitato la Fondazione Renzo Piano, nel Campus Leonardo al Politecnico di Milano Nell’incontro con l’archistar senatore a vita e un gruppo di studenti ha detto: “La bellezza è davvero il parametro della vita. Sono belli i momenti in cui vivete insieme lavorando. La trasparenza degli alberi in questo campus: questa è bellezza, è tutt’altro che frivola. Io vorrei che fosse così”, “è quello che la politica dovrebbe fare. Ci sono differenze tra un bel progetto e un brutto progetto. L’obiettivo della politica è quello della bellezza della convivenza”. “Quanto diceva Renzo Piano mi fa venire in mente il valore del dubbio: il dubbio verso ciò che si sta facendo, che sembra certo a prima vista, contro il forte rischio di fossilizzarsi dietro le apparenze.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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